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ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:59
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