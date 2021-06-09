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وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي وإصابة 3 في سوريا بتفجير سيارة استهدف دورية شرطة عسكرية

Lebanon 24
09-06-2021 | 15:19
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