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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: مطاراتنا العسكرية كانت تحت تهديد صواريخ حماس والحركة حاولت إسقاط مقاتلة بصاروخ

Lebanon 24
09-06-2021 | 15:45
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