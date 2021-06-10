أخبار عاجلة

السير متوقف من جسر حارة حريك حتى محطة الايتام بسبب تهافت المواطنين على محطات البنزين

Lebanon 24
10-06-2021 | 01:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
زحمة سير على مدخل صيدا الشمالي باتجاه بيروت مقابل الملعب البلدي بسبب تهافت المواطنين على محطة للمحروقات في المحلة
lebanon 24
10/06/2021 12:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
محطات الوقود في بلدتي الضنية وسير الضنية تشهد زحمة من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم بالوقود بعد اشاعات عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد
lebanon 24
10/06/2021 12:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تهافت على المحطات في طرابلس.. خوفا من فقدان البنزين (صورة)
lebanon 24
10/06/2021 12:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي لبناني يغيب عن مستمعيه بسبب فقدان سيارته من البنزين !
lebanon 24
10/06/2021 12:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2021-06-10
03:28 | 2021-06-10
02:48 | 2021-06-10
02:05 | 2021-06-10
02:00 | 2021-06-10
19:41 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website