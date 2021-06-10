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أخبار عاجلة
اعادة فتح اوتوستراد العبدة - عكار بعد قطعه صباحاً في حين اوتوستراد المحمرة ما زال مقطوعاً
Lebanon 24
10-06-2021
|
02:00
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