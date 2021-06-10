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وزارة الصحة في البحرين: استخدامنا للقاح "سبوتنيك V" أظهر فعالية مرتفعة تصل إلى 94.3%

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:16
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