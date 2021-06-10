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جعجع: صحيح أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال ولكنّ المطلوب منها مواكبة المصائب التي تقع على الشعب فهذه مسؤوليّتها

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:37
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