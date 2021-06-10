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صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة

Lebanon 24
10-06-2021 | 10:53
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صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة
lebanon 24
10/06/2021 20:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يقول إنه لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف
lebanon 24
10/06/2021 20:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية: تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة، لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصا
lebanon 24
10/06/2021 20:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا نصح صندوق النقد الدولي حول تطبيق قانون ضبط رأس المال؟
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10/06/2021 20:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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