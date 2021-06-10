مصادر التيار الوطني الحر للـOTV: اجتماعات البياضة تشاور طبيعي ونأسف لأن الحريري كان بإمكانه القيام بها لكنه تلكأ عن التشاور مع الكتل مثلما تلكأ مع رئيس الجمهورية خلافاً للدستور

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