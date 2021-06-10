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الرئيس الفرنسي يؤكد عزم بلاده خفض عدد قواتها في منطقة الساحل الإفريقي

Lebanon 24
10-06-2021 | 12:19
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