نقيبة مستوردي المعدات الطبيّة سلمى عاصي للـmtv: موضوع غسيل الكلى وصل إلى حلّ لأن مصرف لبنان طلب الفواتير وأعطى التزاماً في هذا الأمر لكنّ موضوع المختبرات لم يُحلّ بعد

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