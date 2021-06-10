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وزير الدفاع الأميركي ونظيره التركي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والإقليمية تحضيرا لقمة الناتو

Lebanon 24
10-06-2021 | 18:56
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