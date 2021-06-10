أخبار عاجلة

‏مستشار لرئيس وزراء كندا: إيران لازالت تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية

Lebanon 24
10-06-2021 | 19:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏رالف غودال: سلوك إيران بشأن الطائرة الأوكرانية يعكس احتقارا لحياة البشر
lebanon 24
11/06/2021 07:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رالف غودال: عدم تعاون إيران بشأن "الأوكرانية" يعني أن مجالها الجوي لازال خطيرا
lebanon 24
11/06/2021 07:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
‏أوكرانيا ترفض عرض إيران دفع 150 ألف دولار لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية
lebanon 24
11/06/2021 07:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الخارجية الأوكرانية: على إيران أولاً توضيح ملابسات تحطم الطائرة
lebanon 24
11/06/2021 07:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:25 | 2021-06-10
20:01 | 2021-06-10
19:44 | 2021-06-10
19:41 | 2021-06-10
19:27 | 2021-06-10
19:26 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website