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الرئيس عون اطلع من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على المشاريع التي ينفذها البرنامج لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم

Lebanon 24
11-06-2021 | 04:12
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