الرئيس عون اطلع من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على المشاريع التي ينفذها البرنامج لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم

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