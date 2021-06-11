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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: أكثر من 30000 ألف طفل في تيغراي في إثيوبيا معرضون لخطر الموت جوعا
Lebanon 24
11-06-2021
|
04:58
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