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أمين عام حلف الناتو: يجب على الحلفاء زيادة الإنفاق لتعزيز الدفاع المشترك

Lebanon 24
11-06-2021 | 09:24
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