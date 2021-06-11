باخرة "الغاز أويل" المتوقفة في الزهراني تفرغ حمولتها بعد قليل في معمل الزهراني ما يؤدي لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعتين الى 3 ساعات يوميا (ان بي ان)

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