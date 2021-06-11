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الشيخ محمد بن زايد: انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد الثقة بكفاءة منظومتها الدبلوماسية

Lebanon 24
11-06-2021 | 12:05
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