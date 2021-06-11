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منح جائزة بوليتزر فخرية للشابة الأمريكية دارنيلا فريزر التي صورت شريط مقتل جورج فلويد بواسطة هاتفها

Lebanon 24
11-06-2021 | 14:04
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