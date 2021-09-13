الرئيس عون: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها ويجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة

Lebanon 24