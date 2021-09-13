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الرئيس عون: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها ويجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة

Lebanon 24
13-09-2021 | 04:38
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