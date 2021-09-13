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لجنة صياغة البيان الوزاري تضم الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، التنمية الادارية، الداخلية، الاعلام، التربية، العمل والزراعة

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:20
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