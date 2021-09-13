أخبار عاجلة

تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عقب أول جلسة للحكومة

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي فور عودته الى لبنان: لن أُصرّح قبيل لقائي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
lebanon 24
14/09/2021 13:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
راغب علامة يعلق على تشكيل الحكومة... ورسالة للوزير جورج قرداحي
lebanon 24
14/09/2021 13:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل أن يصبح وزيرًا بساعات... جورج قرداحي من اسطنبول: شكرًا بوراك (فيديو)
lebanon 24
14/09/2021 13:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تشكيلة الحكومة الجديدة: نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية - جورج قرداحي وزيراً للإعلام
lebanon 24
14/09/2021 13:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website