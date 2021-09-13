أخبار عاجلة

قرداحي: لدى دولة الرئيس نية بتكثيف جلسات مجلس الوزراء ولنسميها حكومة "الأمل والعمل"

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قرداحي يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: عون أكد اننا أمام مسؤوليات كبرى لاستعادة الثقة بالدولة ويجب ألا نضيع الوقت والمطلوب إيجاد الحلول العاجلة
lebanon 24
14/09/2021 13:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في رسالة الدعوة: المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة ا
lebanon 24
14/09/2021 13:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي سيتولى تعيين أعضاء الحكومة وسيترأس مجلس الوزراء
lebanon 24
14/09/2021 13:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة صياغة البيان الوزاري تضم الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، التنمية الادارية، الداخلية، الاعلام، التربية، العمل والزراعة
lebanon 24
14/09/2021 13:53:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website