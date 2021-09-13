انتهاء الاجتماع الأول للجنة الوزارية المخصّصة لصوغ البيان الوزاري وحُدّد الاجتماع الثاني يوم غدٍ الثلثاء الساعة 11:30 من قبل الظهر في السرايا الحكومية

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