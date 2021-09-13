غجر في خطاب التسليم والتسلم: لا بدّ من وضع الوزير فياض والرأي العام بما حققناه في 181 يوماً من العمل الفعلي في مقابل 396 يوماً في حكومة تصريف أعمال خلال كل هذه المدة الطويلة

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