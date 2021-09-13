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الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعلن تقديم 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية وطبية لأفغانستان ستوزع عبر منظمات الأمم المتحدة وأخرى غير حكومية

Lebanon 24
13-09-2021 | 10:29
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