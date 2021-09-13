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غوتيريش: الشعب الأفغاني يعاني وضعا مأساويا والمساعدة يجب أن تؤمن له ولا يمكنني إعطاء رقم بشأن المبلغ الذي تم تأمينه لمساعدة أفغانستان

Lebanon 24
13-09-2021 | 11:11
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