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السيسي أكد لبينيت دعم مصر لجهود تحقيق السلام استنادا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

Lebanon 24
13-09-2021 | 11:27
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