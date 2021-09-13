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بلينكن يتعهد بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:11
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