أخبار عاجلة

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون باجتماع لمجلس الأمن بعد إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي في ليبيا: اتفاق مع المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
lebanon 24
14/09/2021 13:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بمنع رئيسي من دخول أميركا
lebanon 24
14/09/2021 13:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: سنثير مع أعضاء بمجلس الأمن عدم ارتياحنا تجنبهم إجراءات إثيوبيا الأحاديةونشجع أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير مسارهم
lebanon 24
14/09/2021 13:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن للجزيرة: سنواصل الضغط لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشان الأوضاع في إثيوبيا
lebanon 24
14/09/2021 13:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website