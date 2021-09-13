نصرالله: وجدنا من خلال الإتصالات أن مجيء الباخرة الإيرانية إلى المنشآت اللبنانية قد يؤذي البلد ويحرج الدولة فذهبنا إلى الخيار الآخر وهو استقبالها في مرفأ بانياس

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