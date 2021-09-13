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نصرالله: البعض راهن على ان "اسرائيل" لن تسمح بوصول البواخر الى لبنان لكن فات هؤلاء ان "الاسرائيلي" كان في مأزق ومعادلة الردع القائمة في لبنان

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:52
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