نصرالله: الخدمة ستكون لمن يرغب ونقدر بان بعض المؤسسات والبلديات وكذلك مؤسسات الدولة قد تشعر بالحرج من شراء المشتقات النفطية الايرانية ونحن نتفهم ذلك

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