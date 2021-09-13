نصرالله: بعد تقديم الهبات سيتمّ بيع المشتقات النفطية للمستشفيات الخاصة، معامل الادوية والامصال، المطاحن والافران والمؤسسات التي تقدم الكهرباء للمواطنين عبر الاشتراكات

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