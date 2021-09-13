أخبار عاجلة

نصرالله: المهم لدينا أن تصل المحروقات الى الاشخاص التي تستحقها وليس الى السوق السوداء

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: نحن نريد أن نكسر السوق السوداء والأسعار التي تعبّر عن الجشع والطمع ونخفف عن الناس
lebanon 24
14/09/2021 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: كان لدينا خياران حول وجهة السفينة الأولى التي تنقل المشتقات النفطية وهما لبنان أو سوريا
lebanon 24
14/09/2021 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: ليس لدينا أي اقتراح جامد لسعر الصرف بل نسأل لماذا اعتماد سحوبات الـ3900 منذ نيسان 2020 وحتى اليوم علماً أن دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
lebanon 24
14/09/2021 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السوق السوداء "تستعر".. ونار المحروقات تهدّد بانهيار كامل للاقتصاد!
lebanon 24
14/09/2021 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2021-09-14
06:48 | 2021-09-14
06:39 | 2021-09-14
06:36 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
05:43 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website