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نصرالله: في ما خص اسعار المشتقات النفطية هناك كلفة معروفة اي سعر عالمي لها وكلفة للنقل ونحن سنبيع بأقل من سعر الكلفة

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:10
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نصرالله: سنبيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم اي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين
lebanon 24
14/09/2021 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك نسبة معينة من سعر الكلفة سنتحملها وسنعتبرها كهدية من الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله الى الشعب اللبناني
lebanon 24
14/09/2021 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الخدمة ستكون لمن يرغب ونقدر بان بعض المؤسسات والبلديات وكذلك مؤسسات الدولة قد تشعر بالحرج من شراء المشتقات النفطية الايرانية ونحن نتفهم ذلك
lebanon 24
14/09/2021 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك من اعتبر أنّ الوعد باستقدام المشتقات النفطية من ايران هو للاستهلاك الشعبي وهذا رهان انتهى
lebanon 24
14/09/2021 14:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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