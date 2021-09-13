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نصرالله: للأميركيين: كما خابت كل أمالكم وتكسرت كل مؤامراتكم ستخيبون مجدداً وستبقى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي الراسخة

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:42
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