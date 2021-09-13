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مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: أفغانستان لم تعد الخطر الأكبر بشأن إيواء المنفذين المحتملين لهجمات ضدنا

Lebanon 24
13-09-2021 | 17:50
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