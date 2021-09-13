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نيويورك تايمز عن خبراء: لدى إيران القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر

Lebanon 24
13-09-2021 | 22:27
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