وزير الداخلية السابق محمد فهمي في التسلم والتسليم: قضيت 60 يوماً في الوزارة وتعلّمت التضحية لأن الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنى أن أنقله للأجيال القادمة

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