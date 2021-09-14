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إعلام النظام السوري: الطيران الأميركي ينفذ إنزالا جويا ويخطف 2 من المدنيين في الحسكة

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:47
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