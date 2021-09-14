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زينة عكر في التسليم والتسلم: الالتزام بالقانون واجب على الجميع واتوجه بالشكر الى الجيش اللبناني والضباط الذين عملوا الى جانبي في وزارة الدفاع وقد بقي الجيش على جهوزته العالية وقام بحفظ الامن والاستقرار في البلاد

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:56
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