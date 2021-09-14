زينة عكر في التسليم والتسلم: الالتزام بالقانون واجب على الجميع واتوجه بالشكر الى الجيش اللبناني والضباط الذين عملوا الى جانبي في وزارة الدفاع وقد بقي الجيش على جهوزته العالية وقام بحفظ الامن والاستقرار في البلاد

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