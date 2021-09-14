وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر خلال التسليم والتسلم: عملت إرضاءً لضميري وقناعاتي ولم نسترجع حقوق الناس والدولة ولم نحقق ما أردنا تحقيقه لكننا حاولنا والأكيد اننا اذا لم نغير ذهنيتنا فلن نستطيع تغيير وطننا

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