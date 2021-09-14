أخبار عاجلة

زينة_عكر: حضرت أمس الى الوزارة لوداع الموظفين العاملين حصراً ففوجئت بتصرّف غير لائق إذ أغلقت الأبواب التي يجب أن تبقى مفتوحة أمام الجميع وهذه التصرفات لا تليق بأيّ إدارة أو مسؤول

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المطارنة الموارنة: يقف الآباء مع اللبنانيين بذهول وغضب وألم أمام التمادي غير المسؤول في سوء إدارة المصالح العامة وأمام تفاقم الأزمة السياسية بحيث بات تشكيل الحكومة أمراً مستحيلاً
lebanon 24
15/09/2021 13:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من الفلتان الشعبي.. وميقاتي سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم
lebanon 24
15/09/2021 13:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الذكرى الـ15 لانتصار تموز: أهم مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع هي مسؤولية الحفاظ على منجزات حرب تموز التي لم تأتِ على طاولة حوار وإنما بالتضحيات
lebanon 24
15/09/2021 13:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى وبيروت التي تدمرت ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة
lebanon 24
15/09/2021 13:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2021-09-15
06:51 | 2021-09-15
06:11 | 2021-09-15
06:04 | 2021-09-15
06:01 | 2021-09-15
05:58 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website