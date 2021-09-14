زينة_عكر: حضرت أمس الى الوزارة لوداع الموظفين العاملين حصراً ففوجئت بتصرّف غير لائق إذ أغلقت الأبواب التي يجب أن تبقى مفتوحة أمام الجميع وهذه التصرفات لا تليق بأيّ إدارة أو مسؤول

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