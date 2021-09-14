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قطع السير على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا مقابل محطة الكيلاني قبل مسجد الحريري احتجاجا على عدم تعبئة مادة البنزين
Lebanon 24
14-09-2021
|
05:32
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