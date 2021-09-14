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وزير الزراعة عباس الحاج حسن: البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة

Lebanon 24
14-09-2021 | 06:39
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