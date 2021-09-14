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‏محتجون قطعوا المسلك الغربي لأوتوستراد ⁧‫البترون‬⁩ احتجاجاً على أزمة المحروقات والأوضاع المعيشية الصعبة

Lebanon 24
14-09-2021 | 06:48
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