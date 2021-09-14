أخبار عاجلة

مجلس الأمن يصدر بيانا الأربعاء لحث مصر والسودان وإثيوبيا على "استئناف مفاوضات سد النهضة" تحت قيادة الاتحاد الإفريقي

Lebanon 24
14-09-2021 | 17:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مشروع البيان الرئاسي يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات والاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
lebanon 24
15/09/2021 14:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تواصل تشجيع استئناف الحوار بشأن سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي
lebanon 24
15/09/2021 14:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: ندعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع وقت وفق إطار زمني متفق عليه
lebanon 24
15/09/2021 14:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: حجة إثيوبيا أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة ضعيفة ولا ترقى للخطاب المصري والسوداني
lebanon 24
15/09/2021 14:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:56 | 2021-09-15
06:56 | 2021-09-15
06:55 | 2021-09-15
06:53 | 2021-09-15
06:52 | 2021-09-15
06:51 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website