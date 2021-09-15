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بلينكن: الولايات المتحدة ستحاسب حركة طالبان إذا تحوّلت أفغانستان إلى مصدر تهديد

Lebanon 24
15-09-2021 | 01:02
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