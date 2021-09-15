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الراعي للحكومة اللبنانية: الشعب اللبناني بحاجة إليكم ونصلّي ان يأخذ الله بيدكم لأنّ العالم بأكمله ينظر إليكم

Lebanon 24
15-09-2021 | 03:58
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